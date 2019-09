Uciekinier z Korei Płn.: Kraj się zmienia, dynastia Kimów upadnie

Thae Yong-ho zwraca uwagę, że północnokoreańskie media ostrzegają już, iż kraj może upaść "jeżeli młode pokolenie nie będzie odpowiednio wychowane". I dodaje, że pokolenie północnokoreańskich milenialsów jest pierwszym, które dorastało w świecie, w którym obecne są komputery. To z kolei doprowadziło do boomu na naukę angielskiego w kraju. - Jeśli chcesz używać komputera musisz znać angielski, prawda? - pyta retorycznie były północnokoreański dyplomata.

- Oni nie są zainteresowani oglądaniem komunistycznych lub socjalistycznych treści. Są zainteresowani oglądaniem jedynie amerykańskich i południowokoreańskich filmów i seriali. Sądzę, że oczy młodego pokolenia skierowane są w stronę rzeczy materialnych, a nie ideologicznych. I nawet jeśli reżim Korei Północnej chce to zmienić, nie może zatrzymać przyszłości - twierdzi Thae Yong-ho.

Były północnokoreański dyplomata twierdzi, że młodzi ludzie w Korei Północnej w kontaktach prywatnych nie zwracają się już do siebie per "towarzyszu" co było naturalne w czasach, gdy w dorosłość wchodziło jego pokolenie. - Kiedy piszą do siebie, używają południowokoreańskiego (slangu) - dodaje. - Język i kultura się zmieniają. Ich sposób ubierania się jest coraz bardziej podobny do południowokoreańskiego. Młode kobiety chcą kupować torebki znanych marek. Uważam, że nowe pragnienie dóbr materialnych któregoś dnia doprowadzi do zmiany. Jestem pewien, że w ciągu 20 lat protesty, podobne do tych w Hongkongu, będą mieć miejsce w Korei Północnej.

Jednocześnie były północnokoreański dyplomata nie wierzy, by sam Kim Dzong Un był w stanie dokonać reform. - To rodzinny biznes Kima. Chcą, aby dynastia trwała. Do zmiany dojdzie, gdy dynastia Kimów upadnie - ocenia.