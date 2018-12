Wrobili alkoholika w kredyt, Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Wystarczy, jeśli żądający odszkodowania wskaże wyraźnie żądanie. To sąd ma wyszukać odpowiednie przepisy, by wydać sprawiedliwy wyrok.

Żona Edwarda M., uzależnionego od alkoholu, w toku leczenia odwykowego, wystąpiła do sądu o ustalenie nieważności kredytu, jaki w tym stanie mąż zaciągnął.

Sąsiedzi poprosili go o poręczenie kredytu dla nich na 13 tys. zł, ale córka wyprosiła ich z domu, oświadczając, że ojciec jest alkoholikiem niezdolnym do podpisania żadnej umowy. Kilka dni później złożył on jednak wniosek o kredyt, dostarczając jedynie dokumenty o wysokości dochodu, i umowę podpisał bez czytania dokumentów. Uzyskał kredyt konsumpcyjny na 55,4 tys. zł. Kredyt ten został przelany na rachunek bankowy sąsiadki. Po kilku dniach mężczyzna złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poprosił bank o pomoc wobec wyłudzenia kredytu przez sąsiadów i pracownicę banku, ale usłyszał, że warunkiem odstąpienia jest jego zwrot.

Sąd rejonowy uznał, że w dniu podpisania umowy M. był w stanie podjąć świadomą decyzję, ale wszystkie oświadczenia złożył pod wpływem błędu wywołanego przez pracownika punktu pośrednictwa kredytowego, który przygotował zupełnie inne dokumenty. M. zamierzał poręczyć za długi sąsiada, a nie zaciągać kredyt. Skutecznie się więc uchylił od swego oświadczenia.

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację banku, wskazując, że ten powołał się na stan wyłączający świadome podjęcie decyzji (art. 82 k.c.), a sąd rejonowy orzekł na podstawie przepisów o błędzie (84 § 1 k.c). Zgodnie zaś z art. 321 § 1 k.p.c. sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

Sąd Najwyższy (sygn. akt V CSK 483/17) uchylił ten wyrok, nakazując SO ponowne rozpoznanie sprawy.

– Owszem, żądanie musi być dokładnie określone w pozwie, ale jego zakres wynika także z dalszych twierdzeń powoda w toku postępowania, o ile stanowią rozwinięcie okoliczności wskazanych w pozwie – wskazała w uzasadnieniu sędzia SN Maria Szulc. – Szczególnej ostrożności wymaga zastosowanie art. 321 k.p.c., gdy żądanie może znaleźć ochronę przez zastosowanie różnych podstaw prawnych. I rolą sądu jest ich zastosowanie.