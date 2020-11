Górski Karabach. Płonące domy oznaczają koniec wojny

Przejechanie 1,5 km drogi zapchanej pojazdami zajmuje obecnie około pięciu godzin. Przy tym na wąskiej jezdni mijają się uciekinierzy z rejonów zajmowanych przez wojska azerskie z mieszkańcami tej części Karabachu, którą nadal kontrolują wojska ormiańskie. Ci ostatni jadą na wschód – wracają do domów po ponad miesiącu.

Erywań już poprosił Baku o przedłużenie o pięć dni terminu przekazania rejonu kalbadżarskiego (leżącego pomiędzy Karabachem a Armenią) pod władzę Azerów. Właśnie z powodu ogromnej liczby uciekinierów, którzy nie zdążyli go opuścić. – Tam nikt prawie nie został. Ci, którzy jeszcze mieszkali (w czasie wojny – red.), wyjeżdżają teraz – mówi dziennikarzom jedna z uciekinierek na drodze do Armenii. Według niepełnych danych w ciągu całego konfliktu i po jego zakończeniu do Armenii uciekło 90–100 tys. osób.