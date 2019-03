Pakistan "w geście pokoju" uwolnił pojmanego pilota z Indii

Pakistan uwolnił pojmanego indyjskiego pilota w ramach "gestu pokoju", mającego na celu złagodzenie napięć między tymi krajami. Walka sprzed kilku dni między lotnictwem obu państw wywołała obawy o wybuch konfliktu w Azji Południowej.

Dowódca Abhinandan Varthaman, który stał się twarzą kryzysu między Islamabadem a Delhi, został przekazany Indiom na przejściu granicznym Wagah w piątek tuż przed 17.00 polskiego czasu. Wcześniej przekazanie pilota zapowiedział pakistański minister spraw zagranicznych Shah Mehmood Qureshi.

W Delhi zapowiedź oddania pilota została odebrana jako dyplomatyczne zwycięstwo, a indyjskie władze z radością przyjęły tę decyzję, ale zapowiedziały, że wojska tego kraju pozostaną w "podwyższonym" stanie gotowości.

The moment Indian fighter pilot Abhinandan Varthaman crosses Pakistan border, following his release two days after his jet was shot down over Pakistan-administered Kashmir https://t.co/2JUwGMq3Qu pic.twitter.com/nEJqfnpRTy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 marca 2019

Samolot Abhinandana został zestrzelony w środę nad spornym terytorium Kaszmiru. Doprowadziło to do napięcie między Indiami a Pakistanem do najwyższych poziomów od lat i zaniepokoiło światowe mocarstwa, które wezwały do deeskalacji.

35-letni pilot, który wstąpił do indyjskich sił powietrznych w 2004 roku, latał na MiG-u-21. Po środowym zestrzeleniu maszyny katapultował się i wylądował ok. 6 km od granicy, na terytorium Pakistanu. Rzekomo po wylądowaniu został zaatakowany przez mieszkańców pobliskiej wioski, którzy przekazali go władzom.