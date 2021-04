Kreml: Putin odpowie Zełenskiemu, jeśli uzna to za stosowne

"Jestem gotów zrobić jeszcze więcej i zaprosić pana na spotkanie w dowolnym miejscu ukraińskiego Donbasu, gdzie toczy się wojna" - zwrócił się Wołodymyr Zełenski do Władimira Putina w nagraniu zamieszczonym we wtorek wieczorem na stronie internetowej prezydenta.

W czwartek Kreml wydał w tej sprawie oświadczenie. Poinformowano, że Władimir Putin wie o zaproszeniu i odpowie na nie, jeśli uzna to za stosowne.

W środę Zełenski rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ, Antonio Guterresem. Przypomniał, że wspiera jego apel o zawieszenie broni między zwaśnionymi stronami na czas pandemii COVID-19.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że jego kraj był jednym z pierwszych, który poparł ten apel i robił wszystko co możliwe, by wcielić go w życie w Donbasie od lipca 2020 roku.

W lipcu 2020 roku doszło do zawieszenia broni w Donbasie, gdzie ukraińscy żołnierze walczą z prorosyjskimi separatystami. Jednak w ostatnim czasie Kijów i Moskwa wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością za kolejne naruszenia reguł zawieszenia broni.