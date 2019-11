Kolejna wojna Benjamina Netanjahu

Syreny alarmowe rozbrzmiewały we wtorek w Izraelu niemal bez przerwy. Do południa co najmniej wystrzelona setka rakiet została przechwycona przez izraelskie antyrakiety lub wylądowała w odludnych miejscach. Ale tysiące Izraelczyków spędziło wiele godzin w schronach, a szkoły były zamknięte, jak i niektóre urzędy.

