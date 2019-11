Alarmy rakietowe w Izraelu. Szkoły i miejsca pracy zamknięte

W odpowiedzi ze Strefy Gazy w stronę Izraela wystrzelono dziesiątki rakiet. Pociski miały być przechwycone przez Żelazną Kopułę.

W wielu miejscach na terenie całego kraju zawyły dziś syreny alarmowe.

Islamski Dżihad jest drugą największą grupą bojowników w Strefie Gazy. Po przeprowadzonym dziś nalocie Hamas zapowiedział odwet.

Ostrzeżenie wydała ambasada Izraela. Poinformowano, że mieszkańcy kryją się w schronach, a szkoły i miejsca pracy zostały zamknięte. "Izrael będzie bronił się przed sponsorowanym przez Iran Islamskim Dżihadem, grupą terrorystyczną, która przeprowadziła mnóstwo ataków na naszą ludność" - przekazali dyplomaci.

