Jerozolima: Starcia przed meczetem Al-Aksa

Aby doprowadzić do spadku napięćia izraelska policja zakazała Żydom odwiedzania placu przed meczetem Al-Aksa w czasie obchodów Dnia Jerozolimy.

W Jerozolimie do starć Palestyńczyków z policją, koncentrujących się wokół meczetu Al-Aksa, uznawanego przez muzułmanów za trzecie najświętsze miejsce islamu, dochodzi od kilku dni.

Na nagraniach z poniedziałkowych starć widać Palestyńczyków obrzucających izraelskich policjantów kamieniami. Policja odpowiada użyciem granatów ogłuszających.

Policja izraelska poinformowała o rozmieszczeniu tysięcy funkcjonariuszy na ulicach Jerozolimy i na dachach budynków, aby utrzymać spokój w mieście.

Do wzrostu napięcia w Jerozolimie doszło w związku z planami wysiedlenia kilku rodzin palestyńskich z jednej z dzielnic we wschodniej Jerozolimie w wyniku orzeczenia sądu, który uznał, że prawo do ziemi, na której mieszkają Palestyńczycy, mają żydowscy osadnicy.