Media w Izraelu o zniszczonym cmentarzu w Polsce. To kłamstwo

Media w Izraelu podały dziś rano, że napięcia związane z Holokaustem doprowadziły do dewastacji co najmniej 15 nagrobków w Świdnicy. Źródłem tej informacji była agencja JTA.

"Dwa żydowskie cmentarze zostały zdewastowane w Polsce w związku ze kryzysem dyplomatycznym między tym krajem a Izraelem w sprawie współudziału w Holokauście" - informował "The Times of Israel". Informacja w tej sprawie pojawiła się również na stronie "Jerusalem Post".

Poinformowano, że kilkanaście nagrobków zostało zniszczonych, a na pozostałych pojawiły się napisy, w tym pentagramy, symbole kojarzone z satanizmem.

I have just spoken to Deputy Mayor of Swidnica, #Poland. NOTHING happened at the #Jewish #cemetery in that city. This is just a plain lie. Please, remove this part of the story. @SamuelSokol @KasiaMarkusz @JTAnews @RaphaelAhren @makowski_m https://t.co/OenfziidEW