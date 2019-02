PSL chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i "honorowej dymisji" Czaputowicza

- Zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski nie są Niemcy, nie jest Rosja, nie są kraje Bliskiego Wschodu. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski jest polityka zagraniczna polskiego rządu, polska dyplomacja - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego ugrupowanie zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Do kryzysu między Polską a Izraelem doszło po wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Warszawie, na marginesie konferencji bliskowschodniej. Netanjahu - cytowany przez izraelskie media - miał powiedzieć, że "Polacy współdziałali z nazistami przy Holokauście".

Potem kancelaria premiera Izraela sprecyzowała, że Netanjahu nie mówił o współpracy narodu polskiego z nazistami, lecz o tych Polakach, którzy takiej współpracy się dopuścili. Mimo tych wyjaśnień doszło do obniżenia rangi polskiej delegacji na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu - z wyjazdu do Izraela zrezygnował premier Morawiecki.

W poniedziałek doszło do dalszej eskalacji sporu, po tym jak szef MSZ Izraela, Israel Katz stwierdził na antenie radia, że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach polski MSZ wezwał ambasador Izraela, a premier ogłosił decyzje o rezygnacji Polski z udziału w szczycie V4. Ostatecznie szczyt V4 w Izraelu został odwołany.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie ocenił, że to polska dyplomacja jest "największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski". - Zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski nie są Niemcy, nie jest Rosja, nie są kraje Bliskiego Wschodu - stwierdził

- To jest smutne, że musimy to stwierdzić. Nie widzimy żadnych pozytywnych efektów działań dyplomatycznych. Zaczęło się od skłócenia nas z Unią Europejską, teraz konferencja bliskowschodnia - wyliczał Kosiniak-Kamysz, apelując do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Panie prezydencie, dzisiaj nie jest czas mówienia o tym, że można użyczyć zameczek w Wiśle, tylko jest moment na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest tak dużo problemów, niewyjaśnionych sytuacji, strat gospodarczych, błędów dyplomatycznych, że szkoda gadać. Oczekujemy informacji od rządu, ale poważnej rozmowy na RBN, która nie odbyła się od 2016 - stwierdził. Nawiązał do jednego z tweetów Andrzeja Dudy, który po wypowiedzi Netanjahu zaproponował możliwość użyczenia rezydencji prezydenckiej w Wiśle na potrzeby przeniesienia z Jerozolimy szczytu V4.

- Stanowczo sprzeciwiamy się z tezami izraelskich polityków o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Zabrakło zdecydowanej reakcji polskich władz podczas konferencji bliskowschodniej, gdy padły takie słowa - dodał Piotr Zgorzelski, poseł PSL. - Rozumiem, że słowa izraelskich polityków padają na użytek polityki wewnętrznej w Izraelu. Kampania wyborcza nie może być jednak usprawiedliwieniem dla tez skrajnie nieprawdziwych, które niszczą nasze relacje - dodał.

Zgorzelski zaznaczył, że PSL za "brak reakcji MSZ" oczekuje "honorowej dymisji" Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych.

