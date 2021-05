Dziambor: Lud nie kupił "Polskiego Ładu" PiS

A czy Konfederacja będzie popierać w Sejmie projekty ustaw tworzących "Polski Ład" PiS?

- W skrócie powiem "nie". Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Jeżeli jest szansa, aby podnieść drugi próg podatkowy, to należy ten próg podnieść. Jeśli jest zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, to należy to też poprzeć, ale trzeba patrzeć na ustawy

- Na razie są zapowiedzi, z których wynika, ze nie jest tak kolorowo jak przedstawia PiS, a ostatecznie stracą wszyscy. Groszowe podniesienie pensji, które będzie, zostanie pożarte przez inflację - mówił poseł Konfederacji.