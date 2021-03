Konfederacja przedstawiła kandydata na prezydenta Rzeszowa

Warchoł nie będzie jednak kandydatem Zjednoczonej Prawicy, ponieważ wystawienia go odmówiło PiS. W wyborach wystartuje jako kandydat niezależny.

Braun w czasie konferencji prasowej, podczas której przedstawiono jego kandydaturę mówił, że "Polacy potrzebują dziś w sposób dramatyczny oparcia ze strony władzy samorządowej". - I to oparcie musi się znaleźć - dodał.

- Silna, zdecydowana władza samorządowa jest niezbędna, abyśmy zostali na swoim - podkreślił Braun.

- Przybywam do Rzeszowa jako wasz poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Mając do wyboru mandat w fasadowym dziś parlamencie warszawskim i mandat waszego zaufania tu, w rzeszowskim ratuszu, bez wahania wybiorę to drugie - dodał.

Gdyby Braun został prezydentem Rzeszowa wówczas musiałby zrzec się mandatu parlamentarzysty. Mandat ten objąłby wówczas Tomasz Buczek, a gdyby się na to nie zdecydował - posłanką mogłaby zostać żona Janusza Korwin-Mikkego, Dominika.