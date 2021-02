Bosak o podatku od reklam: Dlaczego korzystniejsze warunki zaproponowano firmom międzynarodowym?

- Nie jest zrozumiałe, dlaczego podatek uderza w polskie media, bo powinien objąć wyłącznie te zagraniczne i mieć charakter podatku cyfrowego. Nakładanie podatku na średniej wielkości polskie media, które nie działają w sferze międzynarodowej, nie optymalizują się podatkowo i nie unikają w Polsce podatków, a także nakładanie podatku na zamknięte w tej chwili branże, jak np. kina – jest kompletnie nie do obrony - komentował były kandydat na prezydenta.

Bosak podkreślił, że „stawka podatku zaproponowana międzynarodowym korporacjom internetowym na poziomie 5 proc. jest niższa od najwyższej stawki podatku zaproponowanego polskim mediom czy aktorom polskiego życia gospodarczego, bo wynosi ona dla nich 8 procent”. - Dlaczego korzystniejsze warunki zaproponowano firmom międzynarodowym? - pytał.

Polityk Konfederacji ocenił, że jeśli rząd będzie próbował opodatkować amerykańskie koncerny, to „spotykamy się z naciskiem dyplomatycznym, aby tego nie robić”. - Przypomnijmy, że już wcześniej rząd przygotowywał podatek cyfrowy, z którego wycofał się po amerykańskich naciskach - wskazał. - Życie międzynarodowe toczy się na kilku polach i to, iż na jednym spotykamy się z krytyką, to nie oznacza, że na innych nie ma współpracy - zaznaczył jednak, mimo tego, iż - jak mówił - „Joe Biden to człowiek zaangażowany politycznie po stronie centrolewicowej, a jego personel często ma poglądy zupełnie lewicowe”.