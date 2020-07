Bosak: Wzrosła moja pozycja w życiu publicznym

Bosak zaprzeczył, jakoby w kampanii unikał tematów światopoglądowych koncentrując się na programie gospodarczym Konfederacji. - Starałem się równoważyć te kwestie. W każdym mieście wygłaszałem przemówienia na nieco inne tematy. Moi słuchacze doskonale wiedzą, że mieszałem wątki gospodarcze, światopoglądowe, ideowe czy kulturowe. To wszystko ze sobą współgra, a ja podkreślałem trzy filary Konfederacji: wolnościowy, konserwatywny i narodowy - zapewnił.

Polityk Konfederacji dodał, że "wrażenie, iż łagodził swój wizerunek" to "nieporozumienie". - W kampanii 2020 dominował kryzys, zamknięcie gospodarki w związku z epidemią. Dlatego skupiliśmy się na tym, co było w Sejmie - na tematach gospodarczych. Inne sprawy musiały po prostu poczekać - wyjaśnił.

Na pytanie "co czuje, widząc umizgi Rafała Trzaskowskiego albo Andrzeja Dudy" do niego przed II turą Bosak stwierdził, że "trudno bez emocji patrzeć na to, co się dzieje".

- Kiedy widzę ten festiwal hipokryzji, czuję irytację. Jednak jako dorosły człowiek staram się panować nad swoimi emocjami i nie dawać wyrazu zdenerwowania. Kandydaci, o których pan pyta, muszą odtańczyć swój zalotny taniec względem 1,3 mln wyborców moich i Konfederacji. Wszystko, co robią i mówią, jest wykalkulowane. My natomiast nikogo nie poprzemy, więc cierpliwie poczekam do końca kampanii - dodał.

Na pytanie jak wybory prezydenckie wpłynęły na jego pozycję w Konfederacji Bosak podkreślił, że ugrupowanie to "ma kolegialny zarząd". - Na pewno wzrosła moja pozycja w życiu publicznym: moje słowa są słuchane ze szczególną uwagą. Zdaję sobie sprawę, że to nadzwyczajny czas po wyborach prezydenckich i to zainteresowanie przeminie. To co pozostanie w przyszłości to zwiększona rozpoznawalność i zaliczony pozytywnie poważny test wyborczy. Gracze na polskiej scenie politycznej muszą brać to pod uwagę, zwłaszcza jeśli będą rozpatrywać scenariusze na przyszłość - dodał.