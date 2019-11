Mentzen: PiS realizuje program Razem i jest na lewo od SLD

„W trakcie kampanii wyborczej oczywiście wypierali się tego, ale fakty mówią same za siebie. W sprawie zniesienia limitu 30-krotności gdzie PiS szuka poparcia dla swojego projektu? W Razem” - napisał ekonomista. Przed weekendem posłanki Marcelina Zawisza i Magdalena Biejat zapowiadały, że Partia Razem wypracuje swoje stanowisko ws. składek ZUS po rozmowach z ekspertami i stroną społeczną, ale nie wykluczyły poparcia - po zmianach - propozycji PiS. - Co do zasady powinno się znieść 30-krotność - powiedziała Biejat.