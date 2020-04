Rafał Łyszczek: Odwieszenie egzekucji to nie jest proste naciśnięcie guzika

To jakich długów praktycznie nie ściągacie i jak długo to może trwać?

Czy do kancelarii można przychodzić lub do nich zadzwonić?

Na pewno nie. Wyznaczenie nowych terminów czynności, z których duża część będzie uzgadniania z sądami, to proces wielomiesięczny. To nie jest naciśnięcie przycisku „odmroź egzekucję" i przestawienie trybu działania.

To wierzyciel decyduje o wszczęciu i prowadzeniu egzekucji i w zdecydowanej większości o jej zakresie. Reagują różnie, przy czym można zaobserwować szybko następującą ewolucję podejścia. Duża część wierzycieli rozumie, że w krótkim czasie nastąpiła kompletna zmiana sytuacji w każdej niemal dziedzinie życia, również w egzekucji. Można zauważyć np. przez opracowanie modeli egzekucji dotyczących odraczania spłat, ich zmniejszania, zmiany sposobów egzekucji – jeżeli sytuacja dłużnika to uzasadnia. Natomiast jest pewna część wierzycieli (w mojej ocenie zdecydowana mniejszość), która, przeciwnie, domagała się intensyfikacji czynności egzekucyjnych, np. czynności terenowych, argumentując, że można obecnie zastać wszystkich w miejscu zamieszkania. Musimy mieć oczywiście świadomość, że komornicy sądowi spotykają się również z taką rzeczywistością i muszą podejmować niezwykle trudne decyzje.

Należy tu odróżnić dłużników, którzy w uzgodnieniu z komornikami wcześniej spłacali swoje zobowiązania ratalne, bezpośrednio w kancelarii komornika lub na konto. W tej grupie najczęściej nie doszło do zmian w tym sensie, że osoby te nadal chcą stosować się do zawartych uzgodnień. Oczywiście mamy świadomość, że wskutek epidemii sytuacja wielu osób uległa zmianie i mogło dojść do znacznych zmian ekonomicznych. Rozumiemy to i w takiej sytuacji zachęcamy, aby kontaktować się z kancelariami komorniczymi w celu znalezienia wspólnego rozwiązania. Natomiast trzeba otwarcie powiedzieć, jest jeszcze druga grupa dłużników. To osoby, które celowo i „programowo", często latami, nie płaciły swoich długów. I tu można zauważyć bardzo często tendencję do wykorzystania sytuacji epidemii, aby po raz kolejny unikać płacenia długów.