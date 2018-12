Płociński: Grać czy nie grać

Gdy słyszę, jak ludzie wciąż się dziwią popularności e-sportu, mam ochotę zapytać: gdzie przespaliście ostatnie 20 lat?

Popularność e-sportu to wierzchołek góry lodowej – pochodna mody na tzw. letsplayerów prowadzących często zupełnie amatorskie transmisje tego, jak grają w gry wideo. A same gry wideo to już dawno coś więcej niż moda. To mainstream, równoprawna dziedzina kultury, jak filmy czy muzyka. A może już nawet ważniejsza?

Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie można śledzić zmagania najlepszych graczy tak samo, jak śledzi się piłkarską Ligę Mistrzów. Choć gry są dziś często bliższe dziełom kultury niż dyscyplinom sportu. Wiele z nich można oglądać tak, jak ogląda się dobry film. Do letsplayerów fani wracają regularnie, a każda kolejna transmisja jest niczym odcinek ulubionego serialu, szczególnie gdy przedstawia nowy etap gry.

Jest wiele powodów, dla których ludzie wolą oglądać innych, jak grają w gry wideo, niż grać samemu. Niektórzy oglądają letsplayerów, bo nie mają czasu mozolnie przechodzić kolejnych etapów. A skoro gry wideo mają dziś większe budżety niż hollywoodzkie hity filmowe, to i wyglądają lepiej, i często mają ciekawszą fabułę. Zresztą to zupełnie inny wymiar rozrywki, która nie tylko może być o wiele bogatsza artystycznie, ale i przed którą, jak się wydaje, rysuje się ciekawsza przyszłość. Bo o ile film czy muzyka od dawna rozwijają się w dość przewidywalnym kierunku, o tyle trudno wskazać, jak za parę lat będą wyglądały gry wideo.

Branży e-sportowej jeszcze daleko do tradycyjnego sportu, ale dynamika jej rozwoju nie pozostawia wątpliwości: dorasta pokolenie wychowane już w świecie internetu, dla którego tradycyjna telewizja to relikt przeszłości. Które coraz mniejszą estymą darzy tradycyjne media i tradycyjne gałęzie kultury. Najwyższy czas przyjąć to do wiadomości.

ARTYKUŁY POWIĄZANE