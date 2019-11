Szułdrzyński: Trzej zwycięzcy senackiej rozgrywki

Zwycięzców rozgrywki, w wyniku której prof. Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu, jest trzech. Pierwszym jest oczywiście nowy marszałek. Profesor chirurgii ze Szczecina nie był dotąd najbardziej rozpoznawalnym parlamentarzystą Platformy Obywatelskiej. Teraz jest trzecią osobą w państwie, jednym z najważniejszych urzędników niepochodzących z obozu władzy. To on jako pierwszy opowiedział, jak PiS usiłował go skłonić do zdrady, kusząc stanowiskiem ministra zdrowia. Wystawienie go to sygnał, który lider Koalicji Obywatelskiej wysłał do wszystkich senatorów opozycji – warto być lojalnym.

