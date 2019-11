Szułdrzyński: Problem NIK na własne życzenie

Po emisji materiału TVN o tym, że w kamienicy należącej do Banasia prowadzono hotel na godziny, PiS broniło swego nominata, mówiąc, że to zemsta mafii VAT-owskiej, której szef NIK jako szef administracji skarbowej zabrał miliardy złotych. Ta narracja jednak rozsypała się, gdy „Rzeczpospolita" ujawniła, że dwaj podlegli mu urzędnicy zajmujący się ściganiem VAT-owskich mafii siedzą w areszcie pod zarzutem stworzenia grupy przestępczej wyłudzającej VAT.

Gdy Banaś postanowił pójść na urlop, politycy PiS nie mogli się nazachwycać, jakie to w PiS są wysokie standardy, że do czasu zakończenia kontroli oświadczeń majątkowych przez CBA postanowił zawiesić pełnienie funkcji. Gdy jednak do pracy wrócił, nabrali wody w usta. A przecież m.in. z publikacji „Rzeczpospolitej" wynikało, że kontrola nie zakończyła się dla Banasia pomyślnie i antykorupcyjna służba specjalna poprosiła go o dalsze wyjaśnienia.