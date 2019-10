Dąbrowska: Po co komu takie państwo

Te kredyty powinny być spłacane po kursie, po którym były brane. I to też powinno być ryzyko bankowe. To zmiana, która powinna zostać zrobiona – mówił prezydent Andrzej Duda na początku kadencji. Obietnicę, że ze wszystkich sił będzie pomagał frankowiczom, złożył jeszcze w kampanii.

I to jest – na razie – jedna z największych wpadek głowy państwa. Dwa projekty powędrowały do kosza, a trzeci nie powstał w ogóle. Dyskutowali eksperci, odbywały się konferencje. Prezes NBP Adam Glapiński zapewniał w obecności prezydenta, że to nadzór bankowy zmusi banki do korygowania umów zawartych z klientami.