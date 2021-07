Bielecki: Trudne pytania o powódź w Niemczech

Ale kataklizm może też zmienić na lata układ polityczny w Niemczech. Dwa miesiące przed wyborami do Bundestagu znów zaczęły rosnąć notowania Zielonych, bo wielu wyborców utożsamia powódź z ociepleniem klimatu i stanem środowiska. Poparcie dla ugrupowania Annaleny Baerbock jest już na tyle duże, że mogłaby ona utworzyć rząd z socjaldemokratami z SPD i liberałami z FDP. Spychają oni według sondaży po raz pierwszy od dziesięcioleci chadeków z CDU do opozycji.

Po części by do tego nie dopuścić, kanclerz Merkel, która oglądała w niedzielę zniszczone powodzią miejscowości, uznała, że kataklizm jest efektem zmian klimatycznych i należy przyspieszyć przejście do gospodarki neutralnej z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla. Jednak w kraju zaczyna się też rozwijać znacznie mniej wygodna dla władz debata na temat obecnego stanu przygotowań do powodzi. – Musimy wyciągnąć wnioski z naszych niedociągnięć, aby uniknąć ich powtórzenia w przyszłości – przyznał minister gospodarki Peter Altmaier.