Szułdrzyński: Cywilizacyjny wybór

Teraz na propozycję ustawowego wyrugowania Amerykanów z polskiego rynku medialnego zareagował pełniący obowiązki ambasadora USA w Warszawie Bix Aliu, a nawet sam Departament Stanu. Tyle tylko, że PiS wygląda w tej sprawie na zdeterminowane. W partii uznano, że w relacjach z USA Polska osiągnęła w ostatnich siedmiu latach wiele z tego, czego oczekiwała: zniesienie wiz, stałą rotacyjną obecność US Army, zgodę na sprzedaż do Polski najnowocześniejszego sprzętu: myśliwców F35 czy rakiet Patriot najnowszej generacji. A skoro tak, to teraz można sobie pozwolić na schłodzenie i tak już dosyć zimnych relacji z USA. Odegrać się na Waszyngtonie za brak konsultacji w sprawie zielonego światła, które Joe Biden dał na budowę Nord Stream 2, i wziąć odwet za wcześniejsze wydumane i rzeczywiste upokorzenia ze strony ambasador Mosbacher. Przypomina to trochę przypadek zamknięcia procesu reprywatyzacji mienia zagrabionego przez III Rzeszę i PRL. Relacje z Izraelem i USA są już tak złe, że PiS uznał, iż nadszedł doskonały moment na przepchnięcie kontrowersyjnych zmian, bo właściwie niewiele jest już do stracenia.