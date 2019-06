Haszczyński: W nieskończoność razem z Ameryką

Można zaklinać rzeczywistość, twierdzić, że „bezpieczeństwo" to jakiś termin z prehistorii, a prawdziwe problemy są gdzie indziej. Ale ten termin jest bardziej aktualny, niż był, gdy 20 lat temu wstępowaliśmy do NATO. Wtedy wojny u bram Zachodu mogły się wydawać czymś abstrakcyjnym, a od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę już tak nie jest. Lepiej niż przed 20 laty widać również, że bezpieczeństwo Polski zależy właśnie od Stanów Zjednoczonych.

Problem nie tylko w tym, że o europejskiej polityce obronnej się dyskutuje, a nie ją prowadzi, i że Unia nawet nie próbuje być mocarstwem militarnym. Chodzi także o to, że główni unijni gracze nie rozumieją lęków państw członkowskich, które mają to nieszczęście, że leżą na flance wschodniej. I – co gorsza – ci główni gracze mają fałszywe przekonanie o Rosji.