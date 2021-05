Szułdrzyński: Odporny jak premier

Trampoliną do odbudowy jego pozycji po covidzie miał być Polski Ład. Przez kilka dni był wiodącym tematem, ale został skutecznie przykryty mnóstwem spraw, które w wywiadach wrzucił Jarosław Kaczyński. Mimo to sytuacja Morawieckiego nie jest zła. W lecie odbędzie się kongres PiS, na którym zostanie prawdopodobnie wiceprezesem partii. Sondaż IBRiS, kto powinien zastąpić w przyszłości Jarosława Kaczyńskiego, również jest dla premiera korzystny – jest on jego liderem. Drugi jest Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, co pokazuje, że właśnie to ta sprawa zdaje się być teraz kluczem do społecznych emocji. Co ciekawe, Morawiecki też jest bezapelacyjnym zwycięzcą w elektoracie PiS, co może sugerować, że został już zaakceptowany przez wyborców prawicy jako następca Jarosława Kaczyńskiego.