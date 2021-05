Szoszyn: Nowa zabawka Władimira Putina

Poczekać, aż się wykrwawi, okazać „bratnią pomoc" i połknąć – to propozycja Kremla dla Białorusi.

Odwrócenie uwagi społeczeństwa od ważnych społecznych czy gospodarczych problemów to popularna technika manipulacyjna, po którą sięgają rządzący. Najłatwiej robi się to w państwach autorytarnych, mniej przejrzystych, mniej wolnych i mniej zamożnych. Zwłaszcza gdy przywódca powinien już dawno przejść na emeryturę, a chce przekonać rodaków, że to on jest gwarantem ich bezpieczeństwa, stabilności i świetlanej przyszłości. Poniżej dalsza część artykułu

A jeśli nie posłuchają? Przecież już wychodzą na ulice. Można byłoby rozpocząć kolejną wojnę i dalej sterować zmobilizowanym narodem, zajętym walką z zewnętrznym wrogiem. Ale wojna trwa już od siedmiu lat w Donbasie, na wschodzie Ukrainy. Wrażenia na Rosjanach już dawno nie robi, podobnie jak nie przyciągają moskwian puste plaże anektowanego Krymu. Rodacy Putina znudzeni są też operacją w Syrii, tym bardziej nie obchodzi ich obecność rosyjskich najemników w państwach afrykańskich.

Przywódca musiał więc wymyślić rodakom nowy przedmiot zainteresowań. To powinno być coś bliskiego, zrozumiałego. Rosyjskojęzyczna Białoruś, która dla wielu Rosjan była przykładem czystego i zadbanego państwa, gdzie rządzi „dobry gospodarz" Łukaszenko, jak najbardziej do tego się nadaje. Rosyjskie media rządowe szybko zapomniały o brutalnej pacyfikacji powyborczych protestów w sierpniu, krwi i torturach. Nawet własnych kolegów po fachu, którzy znaleźli się w tym piekle i ledwo wrócili do Rosji, szybko zmuszono do milczenia. Od tamtej pory Białoruś jest przedstawiana przez propagandę Kremla jako bratnie państwo, atakowane przez wrogie siły Zachodu i które potrzebuje troski i opieki „starszego brata". W razie potrzeby – wsparcia militarnego i gospodarczego.