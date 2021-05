Bogusław Chrabota: Ratunek przychodzi z Brukseli

Co więcej, można mieć nadzieję, że do systemu szybko dołączą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Szwajcaria. I o ile w Unii wspólny system honorowania kodów QR da szansę oddechu zmiażdżonej przez covid turystyce, o tyle w przypadku otwarcia się na wizyty z Wysp Brytyjskich czy Stanów dojdzie do ozdrowieńczego dla obu stron przywrócenia relacji biznesowych. Do tej pory przez niemal rok były one głównie wirtualne – królowały konferencje via internet, wielogodzinne negocjacje z użyciem Zooma, Teamsów czy Skype'a. Nie przeczę, ludzkość posmakowała innej formy komunikacji i zapewne w wielu sytuacjach przy niej pozostanie. Jednak – potwierdzają to psychologowie – praca zdalna nie jest w stanie w 100 procentach zastąpić komunikacji bezpośredniej. Podobnie jak niedzielny wyskok na Mazury nie zastąpi ciepłych plaż nad Morzem Śródziemnym.