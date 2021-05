Bogusław Chrabota: Prezydencki pomysł na ubóstwo

By nie być oskarżanym o fanatyzm w krytykowaniu transferów społecznych rządu PiS, o błędy w progospodarczym reformowaniu Polski oskarżam także poprzedni rząd. Słuszne skądinąd podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia nie zostało wsparte żadną akcją edukacyjną, która tłumaczyłaby ludziom sens tego rozwiązania. W efekcie otwarto drogę populistom do cofnięcia tej reformy. Co więcej, skrajna nieudolność w tej kwestii rządu Donalda Tuska skazała nas na całe dekady brnięcia w coraz bardziej absurdalne „reformowanie" rynku pracy. A także w coraz śmielsze i głupsze obietnice populistów.

Cóż, nie każde hasło z kampanii może służyć krajowi, podobnie jak nie każde poparcie społeczne rozstrzyga o sensowności pomysłu. Idę o zakład, że pan Andrzej Duda zyskałby jeszcze większy poklask, gdyby zaproponował emeryturę stażową po 30 albo – jeszcze lepiej – 25 latach wysługi. Czemu w sumie nie? Andrzej Duda uzyska przecież tytuł do emerytury (dla niepoznaki nazywanej „dożywotnią pensją") po dziesięciu latach wysługi i zasadę „im bliżej do emerytury, tym lepiej" może uznawać za naturalną. Ale cóż– prócz dziwnych pomysłów pana Dudy jest jeszcze Polska. Z niespecjalnie perspektywicznym wskaźnikiem przeciętnego czasu trwania życia zawodowego (33,6 roku – pisaliśmy o tym w poniedziałkowym wydaniu „Rz"), ciągłą migracją kapitału intelektualnego na zamożniejsze rynki, z brakiem rąk do pracy i codzienną modlitwą pracodawców, by nie przestali nad Wisłę przyjeżdżać Ukraińcy i Białorusini. Trzeba to powiedzieć głośno i otwarcie: pomysł Andrzeja Dudy i wspierających go związkowców to otwarcie drzwi do dalszego skracania aktywności zawodowej Polaków, co musi się przełożyć na pauperyzację rodzin i stopniową skansenizację kraju.