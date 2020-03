Pietryga: Wirus odwoła te wybory

Opcje są dwie. Obie karkołomne i obciążone wadami. Pierwsza to epizodyczna zmiana konstytucji, która przesunie wybory o rok, przedłużając kadencję urzędującego prezydenta. Jej mankamenty to: potrzebna do zmiany konstytucji współpraca rządzących i opozycji (o co zwykle trudno) oraz terminy. Na zmianę ustawy zasadniczej w ekspresowym trybie potrzeba minimum sześciu tygodni, co oznacza, że konsensus polityczny ponad podziałami w tej sprawie musiałby zostać osiągnięty w ciągu najbliższych trzech dni.