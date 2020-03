Zuzanna Dąbrowska: Sejm zdalny? Do wszystkiego!

Sejm jest nieprzygotowany do zdalnego prowadzenia debat – nie ma sprawnego systemu i gwarancji bezpieczeństwa głosowania. Ale nie ma dziś innego sposobu niż praca zdalna, by w miarę bezpiecznie (pod względem zdrowotnym) uchwalać prawo. Argumenty, że posłowie muszą być dzielni i w związku z tym narażać się na zakażenie, bo inni pracownicy też się narażają, są po prostu dziecinne. Podobnie jak wypominanie tchórzostwa posłom, którzy np. po wylewie boją się zarażenia podwójnie.

Niestety, nie ma żadnych powodów, by mieć zaufanie do większości parlamentarnej, do czystości jej intencji legislacyjnych. Po ostatnich pięciu latach dobrze wiadomo, że jak PiS będzie miało możliwość wykorzystania sytuacji do realizacji swoich interesów, to ją wykorzysta, nie przejmując się regułami legislacji czy zasadami demokracji.