Szułdrzyński: Wielka zagadka wielkiego marszałka

Nie mam wątpliwości, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Nie może być bowiem tak, by taka wyjątkowa postać została zapomniana.

Znakiem rozpoznawczym marszałka będzie niezwykła mieszanka odwołań do wielkiej przeszłości Polski z codzienną, niesłychaną wprost małostkowością.

Pod koniec 2016 roku nie doszłoby zapewne do paraliżu prac posłów, łącznie z koniecznością przyjmowania budżetu w Sali Kolumnowej, gdyby nie słabe nerwy Kuchcińskiego, który wykluczył jednego z posłów opozycji z obrad. Nikt nie zrobił w III RP tyle dla utrudnienia pracy dziennikarzy w Sejmie co właśnie Marek Kuchciński, nikt nie wprowadził tylu zakazów, nikt nie zmienił budynku polskiego parlamentu w twierdzę. Skojarzenia wojskowe są jak najbardziej na rękę, bo marszałek – i kierowane przez niego Prezydium Sejmu – zajmuje się musztrowaniem posłów opozycji. I pora zadać pytanie, czy regularnie obcinając im pensje – jak choćby Sławomirowi Nitrasowi – chce ich zamorzyć głodem.

A równocześnie nikt tak obficie nie korzystał z odwołań do historii. To Marek Kuchciński był inicjatorem tego, by hucznie obchodzić 550. rocznicę parlamentaryzmu (skądinąd w kosztującym astronomiczną sumę namiocie rozstawionym na dziedzińcu Zamku Królewskiego). Nikt wcześniej też nie przebierał funkcjonariuszy straży marszałkowskiej w paradne mundury, przez co Sejm przypomina dziś raczej grupę rekonstrukcyjną niż nowoczesny parlament.

Zarówno militaryzacja Sejmu, jak i to szukanie legitymizacji w wielkiej historii mogą być próbą odreagowania zwykłej małości czy też jakichś politycznych urazów, realnych lub urojonych upokorzeń z przeszłości. Równocześnie zaś wszyscy, którzy znają Kuchcińskiego, przekonują, że to niezwykle sympatyczny człowiek.

To jeden z ważniejszych paradoksów partii rządzącej. Bo rodzi się pytanie, kiedy PiS jest sobą. Czy wtedy, gdy uśmiechnięty Jarosław Kaczyński zapowiada, że jego partia zapewni Polakom prawdziwą wolność i równość, gdy prowadzi hojną politykę socjalną, by uniknąć społecznych podziałów, czy też wtedy, gdy marszałek Kuchciński z niemal sadystyczną pasją tresuje posłów opozycji, zmieniając Sejm w oblężoną twierdzę? Jaki PiS jest bardziej wiarygodny: ten, który ustami Kaczyńskiego zapewnia, że chce budować Polskę dla wszystkich, czy ten Kuchcińskiego i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego powarkujących w Sejmie na dziennikarzy?

W roku wyborczym pytanie o wiarygodność obozu władzy nie jest czystą złośliwością, lecz sprawą, która dla głosujących może mieć kluczowe znaczenie.