Chrabota: Władzo, nie jesteśmy z innej gliny

Mimo że epicentrum epidemii jest w Chinach, śmiertelny koronawirus dotarł jednak do Europy. Lombardia, Francja, Niemcy w przekazach telewizyjnych całego świata. A u nas? Obrazek numer jeden: Lotnisko Okęcie, niedziela 23 lutego. Po kolei lądują czartery z narciarzami z włoskich Alp i Dolomitów. Najpierw lot z Wenecji. Przybyli nikogo nie interesują. Potem ląduje Mediolan. Cisza, żadnych służb, maseczek, termometrów, nic. A przecież Włochy to pod względem statystyki trzeci z najbardziej zainfekowanych krajów. Ponad 200 przypadków zakażeń, sześć zgonów. Czyżby nasze służby sanitarne o tym nie wiedziały? Albo wierzyły, że jesteśmy dostatecznie szczelni pod względem sanitarnym? Albo że jesteśmy genetycznie inni i się nie zarażamy? Iluzja.

Inny obrazek. Jedna z warszawskich szkół niepublicznych. Dyrektor prosi, by rodzice wracający z wakacji w Azji przez najbliższe tygodnie nie pokazywali się w szkole i bacznie obserwowali dzieci. W kolejnej ze szkół jeszcze drastyczniejsze kroki; w związku z masowym powrotem dzieci z zimowych ferii we Włoszech wprowadza się obowiązkowe, codzienne pomiary temperatury u wszystkich uczniów! Każde wskazanie powyżej 37,5 stopnia Celsjusza albo kaszel, katar, bóle mięśni oznaczają tylko jedno – natychmiast marsz do domu. Panika? Przesada? Może i tak, ale rozgrzeszenie nadgorliwych wydaje się naturalne. Któż by chciał mieć ognisko epidemii w swojej szkole?