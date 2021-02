Jerzy Haszczyński: On może wszystko. Co my na to?

Za co? – pytały dziennikarki Biełsatu, gdy usłyszały, że są skazane na dwa lata kolonii karnej. To pytanie pojawia się w tytule opowiadania Lwa Tołstoja o bezwzględnych represjach i zsyłce powstańca listopadowego. W wypadku Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej odpowiedź – gdyby ogłaszający wyrok zdobyli się na szczerość – brzmiałaby tak: bo Aleksander Łukaszenko jak car może robić, co chce.

Solidarność z Kaciaryną, Darią i dziesiątkami innych odważnych dziennikarzy, odważnych Białorusinek i Białorusinów trzeba wyrażać wszystkimi możliwymi sposobami. Dziennikarze słowami, politycy czynami. A dziennikarze powinni skłaniać polityków do działania. Musimy się domagać prawdziwych sankcji wobec Łukaszenki i jego cynicznych cyngli, także ludzi młodych, jak ci, co bezpośrednio odpowiadają za wyrok. Musimy też jeszcze bardziej wspierać społeczeństwo białoruskie. Jeden z pomysłów przedstawił niedawno w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis: skoro Łukaszenko się tym nie zajmuje, to my przekażmy szczepionki, choćby lekarzom na pierwszej linii antycovidowego frontu. Pokażmy, że los Białorusi jest nam bliski.