Michał Szułdrzyński: Polskim orężem jest prawda

To dzień, w którym na chwilę powinny ucichnąć nasze codzienne spory. Zjednoczmy się w milczeniu, by upamiętnić tę niewyobrażalną zbrodnię.

75. rocznica wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau to nie jest dzień na robienie polityki. Ani wewnętrznej, ani międzynarodowej. To nie czas na budowanie narracji ani na przeciwstawianie się narracji innych. To dzień, w którym można jedynie pochylić głowę i pamiętać o niewyobrażalnym złu symbolizowanym przez to złowrogie słowo „Auschwitz". Poniżej dalsza część artykułu

Dlatego byłoby złym posunięciem, gdyby Andrzej Duda jako gospodarz poniedziałkowych uroczystości, na których obecnych będzie wielu prezydentów, premierów, królów i książąt, wdawał się w polemiki z kolejnymi wypowiedziami rosyjskiego autokraty Władimira Putina. Polskim orężem jest prawda. Symboliczna rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau to też nie moment na dyskusję o złożonych relacjach polsko-żydowskich.

Obóz Auschwitz-Birkenau został wymyślony i zbudowany przez Niemców, przez Niemców był prowadzony i to Niemcy na przełomie 1944 i 1945 r. zaczęli go likwidować, wysyłając tysiące więźniów w marsze śmierci na zachód, paląc dokumentację, a dzień przed wyzwoleniem wysadzając ostatnie krematorium, by zatrzeć ślady swoich zbrodni. Prawdą jest też, że obóz wyzwoliła Armia Czerwona, choć w wielu miejscach wschodniej Europy, w których się pojawiała, ruszały polityczne czystki i represje. Czerwona gwiazda nie niosła wolności. Ale dla więźniów Auschwitz-Birkenau wkroczenie ukraińskich oddziałów sowieckiego wojska było prawdziwym wyzwoleniem.

Pamiętajmy też, że to nie Polacy wybrali ten punkt w środku Europy na miejsce masowej zagłady Żydów. Ale to Polacy są dziś kustoszami tej straszliwej pamięci. Choć są miejsca w Europie, gdzie dawne obozy zmieniane są w osiedla mieszkaniowe, by wyprzeć pamięć, Polacy na zawsze postawieni zostali na straży tego potwornego dziedzictwa – ostrzeżenia przed tym, do czego może prowadzić totalitarne zaślepienie, nienawiść połączona z przemysłową precyzją zabijania.

Najważniejsi polscy urzędnicy powinni w poniedziałek dać świadectwo tej pamięci. Dać świadectwo prawdzie o Holokauście oraz o wszystkich ofiarach tego straszliwego miejsca. A więc upamiętnić przede wszystkim Żydów, ale też Polaków, Romów oraz sowieckich jeńców. To im winniśmy tego dnia pamięć.