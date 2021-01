Michał Szułdrzyński: Jak nie powtórzyć ich błędów

Konsekwencje tego, co działo się w środowe popołudnie w Waszyngtonie, są zbyt poważne, by bawić się w proste analogie i używać tych wydarzeń, by uderzyć drugą stronę. Wbrew temu, co napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda, nie chodzi tu wyłącznie o wewnętrzne sprawy USA. Demokracja amerykańska jest wzorem dla całego globu i gdy coś w niej zaczyna poważnie szwankować, problem ma cały świat. To nasz najważniejszy sojusznik i to może uderzać w nasze żywotne interesy.