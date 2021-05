Szułdrzyński: Polski Ład. Krok do trzeciej kadencji

Można na Polski Ład patrzeć dwójnasób. Od strony merytorycznej, można go nazwać programem Państwo Socjalne Plus, ponieważ skupia się przede wszystkim na budowie polskiej, patriotycznej i katolickiej wersji welfare state. Ma być więc obniżka podatków dla ogółu, radykalny wzrost nakładów na służbę zdrowia (głównie kosztem lepiej zarabiających). Jarosław Kaczyński mówił zresztą wprost: filozofią PiS jest to by podnosić poziom życia za pomocą polityki społecznej, a więc za pomocą redystrybucji. Reszta ma zostać sfinansowana gigantycznym strumieniem pieniędzy z Unii Europejskiej.

To nie znaczy, że wszystkie pomysły społeczne są złe – nie, program mający zachęcić Polaków do posiadania większej liczby dzieci (m.in. poprzez umarzanie kredytów mieszkaniowych po tym, jak w rodzinie pojawią się kolejne dzieci) wygląda ciekawie. Podobnie jak zachęty dla osób, które osiągają wiek emerytalny, by podejmowały zatrudnienie. Ale to, co zapamięta większość odbiorców tej konwencji to przede wszystkim obniżka podatków dla 2/3 obywateli. Cóż, ci którzy zapłacą za to, a więc najlepiej zarabiający, dziś i tak w lwiej części nie głosują na PiS. Więc kosztem elektoratu swoich politycznych przeciwników, PiS sfinansuje obietnice, na których zyskają jego wyborcy, obecni i przyszli.