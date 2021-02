Michał Szułdrzyński: Wojna PO i PiS o VAT, wzmacnia Hołownię

Dlaczego? Bo po pierwsze pozwala mu się odróżnić zarówno od PiS, jak i PO, a także zejść z dość kłopotliwego dla niego tematu aborcji. Sprawa przerywania ciąży jest dla Hołowni tak samo niewygodna, jak dla PiS. Na dłuższą metę temat aborcji – nie licząc propisowskiej bańki – jest dla partii rządzącej niekorzystny, bo przypomina, że to działania tej partii doprowadziły do zerwania tzw. kompromisu wyrokiem TK z 22 października. Owszem, czasem temat aborcji bywa wygodny, gdy pozwala na polaryzacje – my jesteśmy za życiem, oni są za aborcją – ale wiele wskazuje na to, że PiS zdał sobie sprawę, z błędu jaki został popełniony w związku z decyzją TK. Społeczny gniew, który się wówczas pojawił, jest jedną z przyczyn spadku notowań PiS i niemożności odbicia – szczególnie, że nastroje społeczne dość siadają z powodu pandemii.

Dla Hołowni deklaracja Platformy o tym, że chce ona de facto prawa do aborcji do 12 tygodnia, jest niewygodna. Hołownia przyznając kilka dni temu, że blisko mu do stanowiska sędziego Leona Kieresa, przyznaje, że jest zwolennikiem ochrony życia. Nie przekłada się to na twarde stanowisko postulowania pełnego zakazu, ale spycha go do defensywy. W dodatku ujawnia różnicę zdań między nim, a posłankami jego ruchu, które mają znacznie bardziej lewicowe podejście.