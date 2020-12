Zuzanna Dąbrowska: Prezes nie należy do świata szklanych domów

Próba podłączenia prezesa PiS pod etos polskiej inteligencji nie powiodła się. Widocznie nie wystarczy do tego adres na Żoliborzu, w pobliżu dawnego mieszkania Jacka Kuronia. Nie wystarczy – jak to uczynił premier Morawiecki, broniąc pryncypała – powołać się na nestora polskiej myśli socjalistycznej Bolesława Limanowskiego, by zostać humanistycznym socjalistą, nie wystarczy mówić o Judymie czy Siłaczce, by stawiać w Polsce szklane domy.

