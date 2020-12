Michał Szułdrzyński: Wybór Kaczyńskiego: partia czy racja stanu

W ostatnich miesiącach pokazywał, że spoistość prawicy jest dla niego priorytetem. Tak było po 11 listopada, gdy na ulicach doszło do otwartej bitwy policji z pseudokibicami. Po tych wydarzeniach PiS wydał komunikat, w którym…. dziękował wszystkim za udział w patriotycznych manifestacjach, choć przecież były one z powodów pandemicznych nielegalne. Przemoc potępiono półgębkiem. Ważniejsze od porządku publicznego było wysłanie sygnału do elektoratu narodowców: my Was nie potępiamy, chodźcie do nas. Tak samo było z wyrokiem TK w sprawie aborcji. Kaczyński doprowadził do odmrożenia wniosku dotyczącego aborcji, bo chciał skonsolidować partię wokół prawicowych wartości i nie dać się z prawej okrążyć ani Ziobrze, ani Bosakowi. Trybunał podpalił Polskę, ale Kaczyński partyjny cel osiągnął.

Tak samo jest dzisiaj. Swoimi błędami Kaczyński doprowadził do sytuacji, w której powstały silne mechanizmy odśrodkowe. Nie potrafił rozwiązać sporu Ziobry z Morawieckim jeszcze za czasów rządów Beaty Szydło. Ziobro już wtedy odgadł, że w sercu Kaczyńskiego zapadła decyzja, że to Morawiecki ma stanąć na czele zjednoczonej prawicy. A to przejęcie prawicy było tym, o czym marzył Ziobro. Dlatego realizował dwa cele – nieustannie podkopywał Morawieckiego i równocześnie budował swoje zaplecze. Znalazł też ideologiczną niszę – twardej prawicy. Kaczyński albo nie chciał, albo nie umiał temu przeciwdziałać. Potem Ziobro powiedział sprawdzam i zaproponował wejście jego Solidarnej Polski do PiS. Kaczyński zdał sobie sprawę, jak na to się zgodzi Ziobro ukradnie mu partię. Odmówił i nawet pogroził Ziobrze wyrzuceniem z koalicji.