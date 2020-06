Zuzanna Dąbrowska: To nie walka, to ujadanie

Politycy PiS przesadzili i nie wiedzą, jak się teraz wycofać. To nie było „chirurgiczne cięcie” i szybki atak. To było ujadanie. Ale czy ten atak pozwoli Rafałowi Trzaskowskiemu na przekroczenie w wyborach 30 proc.? Jego sztab przyjął taktykę „nie dajmy się sprowokować”, która raczej przysporzyła zwolenników Robertowi Biedroniowi. Trzaskowski natomiast znalazł nowy temat: Antoni Macierewicz i jego ciemne sprawki. Czas pokaże, czy będzie umiał atakować jak pięściarz czy jak jamniczka.

Jedno jest dobre w jego wyborze celu ataku: Macierewicz to polityk, i to doświadczony. Ofensywa Trzaskowskiego nie zrobi na nim wrażenia, były szef MON ucieszy się najwyżej, że nazwiska nie przekręcają. Jeśli więc koniecznie już trzeba kogoś atakować, to niech politycy szukają celów w obozie przeciwnika, nie wśród gejów, uchodźców czy Żydów.