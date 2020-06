Michał Szułdrzyński: Polityka zdehumanizowana

Porównując opozycję i „wysługujące się jej media” do brzęczących much, premier Mateusz Morawiecki – chcący albo niechcący – dobrze zilustrował stosunek partii rządzącej do politycznych przeciwników. Zjednoczona Prawica uważa, że wszystko wie najlepiej, że ma monopol na rację, że ona jedyna ciężko pracuje dla dobra ojczyzny, a opozycja i niezależne od partii rządzącej media tylko – jak to ujął Morawiecki – wrzucają „piach w tryby”, przeszkadzają. Jak natrętne muchy.

