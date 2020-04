Chrabota: Porozumienie lojalne wobec PiS, nie Gowina

W papierowym wydaniu wtorkowej Rzeczpospolitej przedstawiłem tezę, że po ustąpieniu z rządu wicepremiera Jarosława Gowina Sejm będzie już inny. Porozumienie przestanie być trybikiem w koalicyjnej maszynce do głosowania, a prezes Kaczyński w każdej z trudnych spraw będzie musiał szukać kompromisu z Jarosławem Gowinem. Taka hipoteza w istocie ma jeszcze jakąś wagę, ale trudno zaprzeczyć, że po wieczornych głosowaniach w Sejmie – nawet mniej, niż „piórkową”.

Z jednej strony Gowin nie godził się majowe wybory, z drugiej przyznawał, że głosowanie korespondencyjne w innym terminie – po odpowiednim przygotowaniu procedur – miałoby sens. Jestem w stanie takie stanowisko przyjąć, a nawet się z nim zgodzić. Całkiem możliwe, że głosowanie korespondencyjne, gdyby je dobrze przegłosować, mogłoby się polskiej demokracji nieźle przysłużyć. Ale na pewno nie teraz, w maju i na zasadach przedstawionych przez partię rządzącą. Bo abstrahując od kwestii braku czasu na przygotowanie i dystrybucję kart do głosowania (pisze o tym Michał Szułdrzyński), to wybory wymyślone przez Prawo i Sprawiedliwość, przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Prawo i Sprawiedliwość kontrolowane i to wyłącznie w celu wsparcia kandydata tej partii. Tak twierdzi opozycja i ma na to dość przekonujące dowody.