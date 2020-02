Jerzy Haszczyński: Syria, czyli wszystkie lęki (i winy) Zachodu

Baszar Asad jest teraz panem życia i śmierci setek tysięcy ludzi, uciekających przed bombardowaniami i nalotami. Giną dzieci, kobiety, starcy. A mieszkańcy Zachodu znowu oglądają z bezradnym przerażeniem zdjęcia ofiar tej wojny. Tak jak to robili kilka lat temu, gdy w gruzy obracało się Aleppo, albo gdy dyktator używał broni chemicznej przeciwko cywilom. Wtedy też się wydawało, że tak dalej być nie może: dyktator przekroczył czerwoną linię, nasi przywódcy tym razem położą kres bestialstwu.

Tak się nie stało. I zapewne nie stanie. Wyrzuty sumienia będą nas dręczyły nadal.

Do poczucia winy dołączają się silne lęki w sprawie konsekwencji wydarzeń w Syrii. To wszystkie lęki Zachodu w jednym.

Po pierwsze, że miliony Syryjczyków ruszą teraz na Europę, a turecki prezydent Recep Erdogan im w tym pomoże. Przepuści ich przez granicę z Unią Europejską, która widząc te tłumy na imigracyjnym szlaku przeżyje wielki wstrząs. Zacznie się nieporównywalna z kryzysem z 2015 roku polityczna wojna o to, czy wpuszczać przybyszów, czy zostawić ich w sąsiednim kraju, leżącym bliżej Bliskiego Wschodu.

Kobiety i dzieci z dramatycznych zdjęć krążących po mediach społecznościowych pewnie część ludzi Zachodu zgodziłaby się przyjąć u siebie.

Ale - i to drugi lęk - nikt nie chce, by wraz za nimi do Europy podążyli dżihadyści i terroryści, a to z nimi przede wszystkim walczy syryjska armia rządowa (mordująca przy okazji cywilów). Tych dżihadystów i terrorystów jest kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy.

Trzeci lęk to lęk o to, co dalej z najważniejszą instytucją gwarantującą bezpieczeństwo - z NATO. Nasz północnoatlantycki sojusznik, Turcja, jest coraz bardziej zaangażowany militarnie w tę wojnę. Zginęło tam właśnie około 30 tureckiej żołnierzy, czyli żołnierzy Sojuszu Atlantyckiego.

Turcja stoi w obliczu konfliktu z Rosją, choć od paru lat traktowała ją jak przyjaciela, także w najintymniejszych sprawach nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jest już w stanie wojny z Baszarem Asadem, a on bez Rosjan (i Irańczyków) by nie przetrwał. Oni wspierając dyktatora w mordowaniu cywilów dopuszczają się w Syrii, nie po raz pierwszy, zbrodni wojennych.

To, że Rosja decyduje o tym, jak wielkie konsekwencje wojny w Syrii poniesie Europa - to kolejny czwarty już lęk.

Te wszystkie lęki dają o sobie znać w czasie, gdy newsy o koronawirusie brzmią, jak doniesienia z frontu wojny światowej. Nie pamiętam, kiedy Zachód był tak przerażony jak teraz. Czy z przerażenia rodzi się coś dobrego? Czy czeka nas jakaś oczyszczająca refleksja? Niestety, niekoniecznie.