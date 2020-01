Artur Bartkiewicz: Czy konserwatysta powinien grać z WOŚP?

WOŚP co roku budzi obiekcje przede wszystkim u tych Polaków, których serca biją po prawej stronie. To z jednej strony nie dziwi – Owsiaka z konserwatyzmem łączy mniej więcej tyle, ile dziś łączy Donalda Trumpa z ajatollahem Alim Chamenei – innymi słowy niezbyt wiele. Jego Pol’and’Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock) nie jest raczej imprezą, która wzbudzi entuzjazm zwolenników tradycyjnego porządku świata, a permisywistyczne hasło „róbta co chceta” jest wręcz manifestem antykonserwatyzmu, gdyż zawiera w sobie wezwanie do odrzucenia wszelkich zasad – a na to żaden konserwatysta zgodzić się nie może.

A mimo to każdy konserwatysta powinien patrzeć na Orkiestrę z życzliwością. Dlaczego? Ponieważ osobiste poglądy i styl bycia Owsiaka nie powinien przesłaniać idei stojącej za całym przedsięwzięciem. A idea ta dobrze współgra z ideologią, która – mówiąc delikatnie – z dużą nieufnością traktuje nadmierne zaangażowanie państwa w różne dziedziny życia, zarządzanie środkami na poziomie centralnym i – mówiąc ogólnie – omnipotencję państwowego Lewiatana. Kiedy przestaniemy na chwilę skupiać się na Owsiaku zauważymy, że WOŚP jest dla konserwatysty dobrym przykładem tego, jak społeczeństwo oddolnie może się organizować, by wyręczać państwo. Ergo, gdyby owo państwo pozostawiło nieco więcej pieniędzy w kieszeniach swoich obywateli, ci mogliby odciążać je w takich dziedzinach jak np. pomoc socjalna poprzez zaangażowanie w działalność charytatywną. Czyż nie tego właśnie – pozostawiania więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli – chce prawica?