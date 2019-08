Szczepłek - Legia: w rewanżu może być lepiej

Zadaniem legionistów było w tej sytuacji sforsowanie podwójnych linii obronnych, co wielokrotnie się udawało, jednak strzały zazwyczaj blokowali obrońcy. Legia miała aż 17 rzutów rożnych, prawie wszystkie, z obydwu stron wykonywał Walerian Gwilia. Wiadomo, że z jednej strony do bramki, z drugiej od bramki. Żadnego zaskoczenia, żadnej zmiany, jakby Gruzin był jedynym zawodnikiem Legii, który potrafi kopnąć piłkę z rogu. Arvydas Novikovas spróbował, trafił w aut po drugiej stronie bramki. A rezultacie: żadnej korzyści.

Atak pozycyjny Legia w pierwszej połowie przeprowadzała wolno, schematycznie, żadnych akcji indywidualnych, zmuszających obrońców do faulu. Zresztą, tylko Brazylijczyk Luquinhas potrafi jako tako dryblować między obrońcami, problem w tym, że nie wie kiedy skończyć.

Trener Aleksandar Vuković realizuje swoje koncepcje, narażając się na krytykę, bo Legia zawodzi od początku sezonu. Ale obecność Sandro Kulenovicia w pierwszej jedenastce kosztem Carlitosa trudno uzasadnić. Chorwat nie potrafi przyjąć piłki i marnuje sytuacje. Jeśli rzeczywiście w jakimś klubie Championship jest ktoś, kto chce Kulenovicia kupić, to niech Legia sprzeda go póki kontrahent się nie rozmyśli. Jeśli nie ma z niego żadnego pożytku na boisku, to może przynajmniej będzie korzyść finansowa.