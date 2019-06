PiS ma kłopot z Falentą na własne życzenie

Gdyby sprawa nielegalnych podsłuchów została gruntownie wyjaśniona, dziś biznesmen nie mógłby szantażować partii rządzącej.

Ujawnienie przez „Rzeczpospolitą” listu, który Marek Falenta skierował do Andrzeja Dudy pokazuje, że dzisiejszy problem PiS jest konsekwencją jego własnej niekonsekwencji w rozliczaniu afery taśmowej. Biznesmen pisze do prezydenta, że jeśli nie zostanie ułaskawiony ujawni, kto zlecił mu nagranie i sugeruje, że mogli to być politycy PiS. Przedstawia siebie, jako osobę lojalną wobec tej formacji, jak również wobec CBA. Pisze, że on wywiązał się ze wszystkich obietnic, a teraz ma zgnić w więzieniu. „Nie zamierzam umierać w samotności. Ujawnię zleceniodawcę i wszystkie szczegóły” – pisze do głowy państwa przedsiębiorca skazany na 2,5 roku za zorganizowanie w warszawskich restauracjach nielegalnych podsłuchów

Afera taśmowa była jednym z gwoździ do trumny Platformy Obywatelskiej. Siły rażenia tej sprawy początkowo nie docenił Donald Tusk. I to się na nim zemściło. Bo wraz z ujawnianiem kolejnych nagrań, reputacja jego rządu była coraz gorsza, by osiągnąć zebrać żniwo kilkanaście miesięcy po jej wybuchu – gdy PO przegrała wybory z PiS.

Ale również PiS zabrakło umiejętności przewidzenia politycznych skutków tej afery. A państwo pod rządami PiS wcale nie wzięło się do rozliczenia sprawy nagrań z całą stanowczością. Owszem, do sądu trafił akt oskarżenia, ostatecznie wydano wyrok, ale potem dziwnym zbiegiem okoliczności Marek Falenta uciekł z Polski i dopiero w piątek został przewieziony do kraju z Hiszpani.

Na mnóstwo pytań, jakie pojawiły się przy okazji tej sprawy, nie dano odpowiedzi. Według licznych doniesień medialnych biznesmen był powiązany ze służbami, które informowa o tym, co dzieje się w świecie biznesmenów, z którymi miał kontakty. Sam twierdził, że informował oficerów, z którymi współpracował o tym, że prowadzi nielegalne studio nagrań. Zresztą gdy w 2014 roku przyjechały do niego służby, by go zatrzymać, miał zadzwonić do znajomego oficera ABW prosząc o protekcję. Żaden z tych wątków nie został dogłębnie wyjaśniony ani przez służby specjalne, ani przez prokuraturę, ani przez sąd.

I właśnie dziś brak konsekwencji obraca się dziś przeciwko PiS. A list Falenty do Andrzeja Dudy staje się paliwem dla politycznej opozycji. Skoro sprawa nie została dogłębnie wyjaśniona, opozycja ma może brać słowa biznesmena za prawdę objawioną i używać ich do grillowania partii rządzącej. Tyle tylko, że opierać atak na rządzących na liście napisanym bądź co bądź przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem, to dość ryzykowna taktyka. Ale takie jest wilcze prawo opozycji.

PiS z kolei będzie podkreślać, że biznesmen jest niewiarygodny i jako skazany zrobi wszystko by wyjść na wolność. Sęk w tym, że jak w ostatnich czasach media ujawniały niekorzystne dla PO taśmy, jakoś PiS nie miał wątpliwości, by korzystać z tych owoców zatrutego drzewa. Dziś, gdy działania Falenty mogą się przeciwko PiS obrócić, nagłe odcinanie się od niego nie wygląda zbyt przekonująco. Tym bardziej, że można odnieść wrażenie, że był przez tą władzę traktowany dość pobłażliwie.