Religia umacnia państwowość Ukrainy

Ukraińcy na Boże Narodzenie (prawosławne, na początku stycznia) dostaną wspaniały prezent – autokefalię, czyli niezależność swojej Cerkwi. Są już tego bardzo blisko, dzisiejszy wybór głowy zjednoczonego ukraińskiego Kościoła prawosławnego (został nim metropolita Epifaniusz) był kluczowym krokiem, który ku tej nagrodzie zrobili.

Są już tego bardzo blisko, dzisiejszy wybór głowy zjednoczonego ukraińskiego Kościoła prawosławnego (został nim metropolita Epifaniusz) był kluczowym krokiem, który ku tej nagrodzie zrobili.

Poniżej dalsza część artykułu

Stanie się to prawie trzy dekady po uzyskaniu politycznej niepodległości i prawie pięć lat od rozpoczęcia wojny, którą wytoczyła im Moskwa. Bez tej wojny, która wybuchła z powodów politycznych i gospodarczych, nie byłoby niezależności religijnej.

Polityka, gospodarka i religia są elementami rosyjskiego imperializmu. Kreml chciałby, żeby wszystko łączyło Ukrainę z Rosją – unia gospodarcza, polityczna i Kościół prawosławny. Teraz tych związków będzie jeszcze mniej, ekonomicznie Kijów wybrał kierunek zachodni za zgodą Zachodu. Politycznie też jest do tego gotów, niegotowy do przyjęcia do swoich instytucji, Unii Europejskiej i NATO, jest natomiast Zachód. Religijne zerwanie z Moskwą też jest, choć ukraińska Cerkiew to Kościół wschodni, wyborem bardziej zachodnim niż wschodnim. Zachodnie Cerkwie są niezależne od Moskwy. Autokefalia umacnia państwowość, a to tak potrzebne Ukrainie nękanej przez Rosję, odbierającej jej terytorium, wspierającej separatystów i pozbawiającej dostępu do morza.



Nie byłoby tego uniezależnienia bez odważnej decyzji patriarchy Konstantynopola, przywódcy duchowego prawosławia. Zapłacił on za to podważeniem swoje pozycji przez Rosjan. Odwagę wykazały też prawie wszystkie autokefaliczne Kościoły prawosławne na świecie. Przykrym wyjątkiem – obok Cerkwi serbskiej i syryjskiej (Patriarchatu Antiochii) – jest tu Polski Autokefaliczny Kościół katolicki Prawosławny. W połowie listopada uznał, że dążący do autokefalii duchowni ukraińscy czynią „wiele zła”. Jego zdaniem to zresztą nawet nie duchowni, lecz „duchowni”, a dążące do zjednoczenia Kościoły również zasługują na cudzysłów i jeszcze dodatkowe określenie „tak zwane”.



Polscy prawosławni biskupi łatwo zapomnieli o tym, jak trudno było ich Kościołowi uzyskać autokefalię, bo nie godziła się na to właśnie Moskwa. Pocieszeniem niech będzie, że rzecznik polskiej Cerkwi podkreślił, że jednoznaczne poparcie Rosji w tym wykraczającym daleko poza religię konflikcie nie jest decyzją ostateczną.



Rosja na pewno łatwo się z utratą nie pogodzi, jej niektórzy duchowni grożą Ukrainie strasznymi konsekwencjami. Trudno sobie wyobrazić, by te konsekwencje wspierali hierarchowie z Polski.