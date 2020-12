Adam Woźniak: Motoryzacyjny fajerwerk

Zapowiedź produkcji nowych modeli samochodów w tyskiej fabryce FCA to prawdziwy fajerwerk na koniec 2020 r., który dla całej polskiej branży motoryzacyjnej jest najsłabszym od wielu lat. To także zastrzyk adrenaliny dla fabryki w Tychach. Zwłaszcza że teraz wyjeżdżają z niej auta, które walor świeżości już dawno utraciły, a przez pandemię ich tegoroczna produkcja zmaleje do 150 tys. z ponad 263 tys. rok wcześniej.

Ale to nastąpi dopiero za dwa–trzy lata. Dziś problemem branży jest ograniczenie skutków pandemii i zarazem stymulacja popytu. W Europie ma się do tego przyczyniać rozwijanie elektromobilności. Jeśli też chcemy ją rozpędzać – a zapowiedziane elektryczne samochody z Tychów mogłyby się do tego przyczynić – potrzebujemy realnego rządowego wsparcia w postaci dopłat do e-aut jak w innych krajach, ulg podatkowych dla firm, wreszcie przyspieszenia budowy infrastruktury ładowania. Jak dotąd jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy. Więc oby później nie okazało się, że choć produkujemy elektryczne samochody, to nie możemy ich kupić.