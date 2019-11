Anita Błaszczak: Gwiazdkowe prezenty z automatu

Zsumowanie trzech czynników: wygody, deficytu kurierów, a do tego rosnących kosztów ich pracy, daje jeden wynik – automatyzację, która w logistyce jest ostatnio tematem numer 1. Według amerykańskiej firmy badawczej Reports & Data globalny rynek robotów i automatów w sektorze logistycznym – wyceniany w minionym roku na 3,9 mld dol. – w najbliższych latach będzie rósł co roku średnio o 21 proc. i do 2026 r. osiągnie wartość 18,6 mld USD. Kurierzy na razie nie znikną, bo ktoś będzie musiał dowieźć przesyłki do paczkomatu, zanim na ulicach na dobre rozpanoszą się autonomiczne auta. Wtedy wąskim gardłem mogą stać się technicy IT serwisujący paczkomaty, tym bardziej że będzie wymagało to trochę większych kwalifikacji niż prawo jazdy. To kolejny przykład tego, że automatyzacja, którą w badaniach większość Polaków uważa za coś odległego, bez wpływu na ich pracę, jest tuż za rogiem. I już zmienia nasze życie.