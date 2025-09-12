Pierwsza wiceprezes BGK: Nowy potencjał emisji obligacji

Wysoka reputacja banków rozwoju, wynikająca z ich wysokich ocen ratingu kredytowego, zwiększana jest również przez coraz częściej stosowane ratingi ESG, które oceniają ekspozycję i zarządzanie ryzykiem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. W rankingach ESG, publikowanych m.in. przez Sustainalytics, banki rozwoju zajmują czołowe pozycje: CDP plasuje się na pierwszym miejscu, KfW na trzecim, a EIB na czwartym. Wysoki rating ESG może zwiększać u części inwestorów popyt na obligacje, zwłaszcza zielone i społeczne, które są coraz częściej włączane do portfeli funduszy ESG, funduszy emerytalnych czy banków.

Również polski Bank Gospodarstwa Krajowego, podobnie jak inne banki rozwoju, legitymuje się wysokim, długoterminowym ratingiem kredytowym na poziomie A– (nadanym i sukcesywnie potwierdzanym przez agencję Fitch od maja 2011 r.) i A2 (nadanym i potwierdzanym przez agencję Moody’s od kwietnia 2023 r.), co oznacza najwyższą z możliwych obecnie w Polsce ocenę, równą ratingowi Skarbu Państwa. Rating Skarbu Państwa stanowi więc ratingowy „sufit” dla BGK, którego nie może on przekroczyć.

Wysoką ocenę uzyskał również rating ESG nadany przez agencję Sustainalytics, który plasuje BGK w kategorii „low risk”. W globalnym zestawieniu za lipiec, obejmującym blisko tysiąc instytucji bankowych, BGK zajmuje 118. pozycję. Mimo tych pozytywnych ocen, od grudnia 2023 r. polski bank rozwoju nie prowadzi emisji obligacji własnych, ze względu na generowany zysk, który jest wystarczający do zasilenia kapitałów oraz szeroki dostęp do tańszego źródła utrzymania odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Ponadto, poza działalnością własną, BGK pełni istotną rolę jako podmiot obsługujący fundusze umiejscowione w banku na podstawie odrębnych ustaw.

W ramach tej funkcji odpowiada m.in. za zarządzanie płynnością finansową wybranych funduszy, w tym za emisję obligacji na ich rzecz. Obecnie w strukturze BGK funkcjonuje dwadzieścia funduszy. W przypadku dziewięciu z nich ustawodawca dopuścił możliwość finansowania wydatków poprzez zaciąganie zobowiązań gwarantowanych przez Skarb Państwa. Z tej możliwości korzystają obecnie cztery fundusze: Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPC), Fundusz Pomocy (FP) oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

Zasadność modyfikacji procesu emisyjnego obligacji – przykład BGK

Doświadczenie BGK w zakresie emisji obligacji na rzecz funduszy sięga 2006 r. (inauguracyjna emisja w euro na rzecz KFD o wartości 200 mln euro). W tamtym czasie emisje obligacji przeprowadzane były jednak incydentalnie na rynku krajowym oraz zagranicznym w oparciu o standardowe instrumenty wynikające z przepisów ogólnych, takich jak ustawa o obligacjach. Wraz z upływem czasu potrzeby finansowe KFD systematycznie wzrastały, co spowodowało wprowadzenie w 2009 r., we współpracy z Ministerstwem Finansów, regulacji ustawowych umożliwiających emisje – przede wszystkim na rzecz KFD – obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w systemie wzorowanym na mechanizmie sprzedaży obligacji skarbowych. Umożliwiło to BGK sprzedaż w latach 2009-2014 obligacji na rynku krajowym o wartości 26 mld zł.

Reforma systemu OFE w 2014 r., w wyniku której fundusze emerytalne straciły możliwość nabywania obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz planowany i wprowadzony w 2016 r. podatek bankowy zmniejszył potencjał sprzedaży obligacji na rynku krajowym. W związku z tym BGK rozpoczął dywersyfikację bazy inwestorskiej i w 2014 r. ustanowił Program Euro Medium Term Note („EMTN”), dzięki któremu mógł elastycznie wychodzić na rynek międzynarodowy. W latach 2016-2018 bank przeprowadził sześć emisji na rynku europejskim o łącznej wartości 2,5 mld euro.