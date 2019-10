Finansowe małżeństwo z rozsądku

Zmiany w prawie wymuszą na sektorze finansowym większą konkurencyjność i innowacyjność. Banki będą musiały stawić czoło mniejszym rywalom. Ale mogą też nawiązać z nimi współpracę.

Handel czy telekomunikacja to tylko przykłady branż, które w ostatnich latach przeszły prawdziwą rewolucję. Rosła konkurencja, firmy poszerzały ofertę i obniżały ceny, walcząc ostro o klienta. Zresztą zjawisko to trwa do dziś. Nie inaczej jest w sektorze bankowym, który przesiąka technologią. Powstają mniejsze podmioty oferujące usługi finansowe, tzw. fintechy. Coraz wyraźniej widać, że mogą być dla banków groźną konkurencją. Poniżej dalsza część artykułu

Co więcej, niedawno weszła w życie dyrektywa PSD2, która dla finansowych startupów oznacza rewolucję. Według nowych przepisów informacje o produktach bankowych klienta mogą – za jego zgodą – zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym. To ocean nowych możliwości dla fintechów. Co to oznacza dla całego sektora finansowego? Powinna się poprawić jego konkurencyjność i innowacyjność. A atrakcyjniejsza oferta to dobra wiadomość dla nas, klientów. Nie od dziś wiadomo, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Jeśli jednak wejdziemy krok dalej w ten ekosystem, to zobaczymy, że połączenie finansów i technologii jest potężnym polem do nadużyć – a o nie w cyfrowym świecie coraz łatwiej. Już nie trzeba napadać na bank, wystarczy wynająć sprawnego hakera. Ponad trzy czwarte przedstawicieli banków spodziewa się zwiększonej liczby cyberataków po wdrożeniu PSD2, a niemal połowa boi się wycieku danych klientów w związku z ich udostępnieniem podmiotom trzecim. Ale teoria to jedno, a praktyka drugie. Fintechy mogą mieć dostęp do otwartej bankowości, ale muszą uzyskać licencję KNF. A tu na razie dużego ruchu nie widać.

Interesujących wniosków dostarcza najnowsze badanie, z którego wynika, że Polacy ostrożnie podchodzą do finansowych startupów. Najłatwiej nas przekonać do skorzystania z innowacyjnego rozwiązania, jeśli zaoferuje je bank, z którego usług najczęściej korzystamy. Czy niechęć wobec startupów i postawienie na banki świadczy o tym, że Polacy to konserwatyści niechętni innowacjom? Nie sądzę. Jednym z powodów tej niechęci mogą być afery (Amber Gold, GetBack), jakie w ostatnich latach przetoczyły się przez nasz sektor finansowy. Ciekawym efektem może być współpraca obu sektorów, a nowa dyrektywa ją wymusza. W końcu banki mają kapitał i doświadczenie, a fintechy są innowacyjne. Być może instytucje finansowe przyszłości będą swego rodzaju hybrydą – bankowego Goliata i fintechowego Dawida.